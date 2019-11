Elev betroede sig til lærer om selvmordstanker. Derefter forgreb han sig på hende seksuelt i over et år.

En voldtægtsanklaget idrætslærer giver sine psykiske problemer skylden for, at han forgreb sig på en elev før sommerferien i 2018. Pigen var dengang 13 år og gik i 7. klasse.

Mandag afgiver den 32-årige lærer forklaring ved Retten i Næstved. Han er anklaget for gennem 2017 og 2018 at have krænket pigens blufærdighed flere gange og for tre gange at have voldtaget hende.

Idrætshenviser til, at han lider af posttraumatisk stresslidelse, ptsd.

- På grund af min ptsd var min dømmekraft væk. Og det er jeg utrolig ked af, lyder det fra manden.

Han fortæller, at han blev uddannet lærer i 2015. I februar 2017 fik han ansættelse på den skole, hvor pigen gik. Hun gik dengang i sjette klasse.

Han fortæller, at pigen betroede sig til ham om dårligt selvværd og selvmordstanker. Det tog meget af hans energi.

-Jeg fik et tilbagefald af min ptsd i den forbindelse. Det gjorde, at jeg var dårlig til at sige fra, når hun ville have samtaler, lyder det fra manden.

Ifølge ham skulle pigen på et tidspunkt have klaget over, at hun ikke kunne få en kæreste. Han fortalte hende om, hvordan hun skulle være flirtende og klæde sig på en bestemt måde.

I et skur på skolen lod han hende iføre sig en kjole, hvorefter han befamlede hende. Det gjorden hende glad og smilende, fortæller manden fra vidneskranken.

Forholdet udviklede sig til at blive decideret seksuelt. Men voldtægt var der ikke tale om, lyder det fra manden. Han er anklaget for at have voldtaget pigen adskillige gange.

- Jeg talte med hende om, at man som kærester gav hinanden oralsex eller gav finger. Og det virkede hun meget interesseret i, fortæller manden blandt andet, lyder det fra idrætslæreren.

Forklaringen er hans side af sagen. Pigens forklaring kender offentligheden ikke. Den er optaget på video og vil blive afspillet i retten i de kommende dage.

Men anklagemyndigheden har rejst tiltale mod manden - blandt andet på baggrund af hendes forklaring - og dermed vurderet, at der kan ske domfældelse af manden for blandt andet voldtægt.

Hvorvidt manden faktisk lider af ptsd, er endnu ikke omtalt i sagen. Men i anklageskriftet står der, at han skulle have truet pigen med, at han var del af en soldatergruppe, som ville slå hende og hendes familie ihjel, hvis hun sladrede.

Lidelsen ptsd ses blandt andet hos soldater, der har været i kamp.

Der ventes dom i sagen 8. december.

/ritzau/