Han var en god ven af huset, men pludselig havde en 37-årig mand fra Nordsjælland en skummel plan med vennernes tiårige datter.

En eftermiddag for godt en måneds tid siden bad han under et besøg i hjemmet pigen om at tage sine shorts og trusser af, hvorefter hun blev bedt om at iføre sig to forskellige par trusser, som han havde medbragt.

Herefter fotograferede han hende forfra og bagfra i trusserne med sin sorte iPhone. Men det var tilsyneladende ikke nok for den 37-årige mand.

Bagefter fik han pigen til at lægge sig på et bord, hvorefter han berørte hende i skridtet og stimulerede hende ved at holde et vibrerende massageapparat direkte mod hendes kønsdele.

Dagen efter blev han anholdt og varetægtsfængslet af Nordsjællands Politi. Her er sagen blevet behandlet som en hastesag, og på under to uger blev der udfærdiget et anklageskrift mod den 37-årige mand.

Han blev tiltalt for dels blufærdighedskrænkelse og dels voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 12 år.

Da manden forleden stod tiltalt ved en domsmandsret ved Retten i Hillerød, nægtede han sig skyldig, men blev alligevel fundet skyldig. Straffen blev udmålt til fem måneders ubetinget fængsel, oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Desuden blev manden dømt til at betale pigen en erstatning på 15.000 kroner for sit overgreb.

Samtidig besluttede retten, at den 37-årige mand skulle idømmes et bolig- og besøgsforbud i forhold til børn efter straffelovens paragraf 236.

Det betyder, at han efter sin løsladelse ikke uden politiets tilladelse må lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig eller selv tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år.

På samme måde må han heller ikke modtage besøg af et barn, der ikke hele tiden er ledsaget af en voksen.