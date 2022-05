Inden for ganske få måneder blev der skudt mod den samme mand to gange.

Og begge gange var formålet at dræbe ham, mener politiet, som er af den overbevisning, at der er sammenhæng mellem de to sager.

Mandag er der faldet dom i den ene af dem.

Her er en 45-årige mand ved Retten i Glostrup blevet idømt otte års fængsel for drabsforsøg.

Politiet afsøgte i kølvandet på skyderiet området med hunde.

En straf, som anklager Mads Strandberg Pedersen er tilfreds med:

»Gerningsmanden havde i forvejen placeret en GPS-tracker på forurettede bil, drabsforsøget forgik med pistol, gerningsmanden var maskeret og det skete i en indkørsel tæt på offentligt område.«

»Det er alle ting der er skærpende og i det lys skal man se straffen,« siger han i en pressemeddelelse udsendt af Københavns Vestegns Politi.

Den dømte, som undervejs nægtede sig skyldig, modtog ikke dommen på stedet, men udbad sig i stedet tid til at overveje at anke.



Den omtalte skudepisode fandt sted i april sidste år. Denne forårsdag omkring klokken 14 lød flere skud i villakvarteret ved Bækkelunden i Brøndby Strand.

Skuddene var rettet mod en bil, der holdt parkeret i en indkørsel.

I den sad førnævnte mand og hans kæreste altså.

Mens den 38-årige kvinde slap med chokket, blev den 34-årige mand ramt af et strejfskud.

Et større område blev i forbindelse med skudepisoden afpærret.

Straks rykkede politiet ud, og inden længe var den nu dømte blevet anholdt.

Det var anden gang, gerningsmænd havde rettet deres våben mod den 34-årige mand, lyder det altså fra politiet.

Få måneder forinden var den 34-årige ligeledes blevet beskudt, og også i denne sag har politiet udpeget en gerningsperson.

Således indtager en 35-årig mand anklagebænken i juni, hvor han ligeledes er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 34-årige.

Det er politiets og anklagemyndighedens vurdering, at der er sammenhæng mellem de to sager – og at motivet skal findes i jalousi.