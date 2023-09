Det koster en 47-årig mand 60 dages fængsel, at han tilbage i 2021 flere gange skal have råbt 'ost' i forbindelse med, at politiet var ved at rykke ind i området ved Pusher Street.

Ifølge anklageskriftet vurderer politiet at osteråbet fungerer som en advarsel om, at politiet er på vej, og at pusherne i den ellers verdensberømte hashgade derfor skal se at få benene på nakken.

Derfor var den 47-årige tiltalt for 12. november omkring klokken 09.22 at udøvet såkaldt vagtvirksomhed, og 'i kraft af sin adfærd som vagt medvirket til besiddelse og salg af ikke 584 gram hash og 22 gram skunk', som det lyder i anklageskriftet.

I anklageskriftet beskrives det, at osteråbene fik personalet i hashboderne til at stikke af med de ulovlige cannabis-produkter.

Ved grundlovsforhøret forklarede den 47-årige, at han ganske rigtigt på sin ladcykel var cyklet igennem Christiania. Her havde han haft sin kæreste og søn med i cyklen.

Da de her mødte politifolkene, havde kæresten råbt 'godmorgen, I er godt nok tidligt på den.'

Selv havde den 47-årige ikke råbt noget som helst, forklarede han ved grundlovsforhøret. En forklaring han stod ved, da sagen mandag kørte ved Københavns Byret.

Manden har i en længere årrække boet på Christiania og er tidligere dømt for at været del af den organiserede handel med hash i Pusher Street.

Han havde yderligere noget reststraf i bagagen, hvilket også blev udløst ved mandagens dom.

