Fælden klappede for en litauisk mand, da han i oktober blev tjekket i grænsekontrollen.

Her fandt man nemlig intet mindre end 2.000 liter finsprit.

Et fund, der nu koster manden 60 dages fængsel og udvisning i seks år.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Foto: Toldstyrelsen Vis mere Foto: Toldstyrelsen

Hændelsen fandt sted om eftermiddagen lørdag den 15. oktober, da manden kom kørende i en varevogn ved Frøslev Grænseovergang i Padborg.

»Manden havde over for politiet forklaret, at han havde fået varevognen overdraget i Polen, hvorefter han skulle køre den til en rasteplads i Sverige. I varebilens varerum fandt politiet ind til flere kasser med ren sprit, hvorefter Toldstyrelsen blev tilkaldt og varevognen fragtet til vores undersøgelseshal,« siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i pressemeddelelsen.

Herefter blev manden anholdt, og nu har Retten i Sønderborg altså kommet frem til sin dom.

I undersøgelseshallen kunne tolderne opgøre finspritten til i alt 1.995 liter med en alkoholprocent på knap 96 procent.