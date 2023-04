Den 30-årige Niklas Kim Petersen er netop blevet idømt 13 års fængsel for drabet på den 32-årige Deniz Köktas, der blev stukket ihjel på Døllefjelde-Musse Marked sidste år.

Det oplyser anklager Susanne Bluhm til B.T.

»Jeg er naturligvis tilfreds med, at retten var enig i kendelsen om drab, og at der altså ikke var tale om nødværge,« fortæller hun.

Hele vejen igennem har den tidligere Satudarah-rocker nægtet sig skyldig. Han har erkendt, at det var ham, der førte kniven, men at det var en panikhandling, hvor han handlede i nødværge, fordi han følte sig bange og truet af Deniz Köktas.

Modsat har anklager Susanne Bluhm holdt fast i, at der var tale om drab og henviste til, at samtlige vidner under retssagen – undtagen den nu dømtes kæreste – var enige om, at det var den 29-årige, der var den udfarende og optrappede konflikten.

B.T. har efter domsafsigelsen fået en kort kommentar fra moren til Deniz Köktas.

»Jeg vil ikke sige, jeg er tilfreds med dommen. Han skulle aldrig lukkes ud. Et liv for et liv. Jeg skal leve videre med det her resten af mit liv,« fortæller hun.

Normalt udløser det 12 års fængsel for drab, men fordi Niklas Kim Petersen har en reststraf fra en tidligere dom, blev straffen altså vurderet til 13 års fængsel.

Han ankede dommen på stedet.

»Nu håber jeg på, han vil bruge de næste 13 år på at tænke over, hvad han vil med sit liv,« fortæller moren.

Det var 13. maj omkring klokken 18.15, at den 29-årige mand pludselig trak en kniv mod den 32-årige Deniz Köktas og stak ham i brystet på parkeringsarealet ved Døllefjelde-Musse Marked i Nysted. Herfra udspillede sig en dramatisk redningsaktion, hvor hans venner forsøgte at hjælpe ham til det sidste.

Deniz Köktas blev efterfølgende fløjet til behandling på Rigshospitalet, men afgik dagen efter ved døden som følge af knivstikket.