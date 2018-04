En Dagli'Brugsen i Sengeløse brød sent søndag aften i brand, og beredskab arbejdede natten til mandag med at få kontrol over flammerne.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm.

Politiet fik meldingen om røg fra supermarkedet klokken 23.39.

»Den sidste melding er, at flammerne er krøbet op under taget,« sagde vagtchefen omkring klokken 00.30.

Tidligt mandag morgen oplyser vagtchefen, at branden er slukket.

»Det ser ud til, at der er omfattende skader,« siger Brian Holm.

Politiet ved endnu ikke, hvad der har startet branden. Brandteknikere skal mandag undersøge stedet, så politiet kan klarlægge årsagen, og om branden er påsat.

Der har ikke været nogen personer i fare ved branden.

/ritzau/