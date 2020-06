Natten til mandag var der igen uroligheder i det vestlige Aarhus omkring Gellerup-bebyggelsen.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

I øjeblikket har politiet ikke yderligere oplysninger om nattens begivenheder, men ønsker først at melde yderligere ud, når man senere mandag har et fuldt overblik.

De seneste uroligheder er tredje nat i træk med tumult og ballade i den belastede aarhusianske forstad.

Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere Foto: Presse-Fotos.dk

Også fredag og lørdag var der uro i nattetimerne efter, at en knivbevæbnet mand blev skudt af politiet i forbindelse med en Rasmus Paludan-demonstration grundlovsdag.

Her blev en 52-årig mand skudt i benet af politiet, efter han pludselig trak en kniv.

Manden blev hurtigt erklæret uden for livsfare.

Den 52-årige mand sigtes for drabsforsøg, og en 40-årig formodet medgerningsmand sigtes for medvirken til drabsforsøg. Begge blev på et efterfølgende retsmøde varetægtsfængslet i fire uger.