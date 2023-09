En 56-årig mand var så slemt tilredt efter at have været i slagsmål, at han med lægehelikopter blev fløjet til Aalborg Universitetshospital.

»Han var i kritisk tilstand, da han blev fløjet, men jeg kan ikke sige noget om tilstanden nu,« siger vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi torsdag morgen.

Ifølge Nordjyske var det onsdag aften ved 22-tiden, at den 56-årige kom til skade på en adresse Bedsted, der ligger i den vestlige del af Thy.

Det var i ansigtet, at han havde fået så voldsomme skader, at det krævede hurtig behandling.

På adressen i den lille by blev efterfølgende anholdt tre mænd, der alle er i 30erne.

De er blevet sigtet for grov vold.

Først torsdag morgen bliver det afgjort, om trioen skal fremstilles i grundlovsforhør i forbindelse med varetægtsfængsling.