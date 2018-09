Onsdag ventes den endelige dom at falde i sagen om mordet på Kim Wall.

Peter Madsen blev i Københavns Byret idømt livsvarigt fængsel for drabet på den svenske journalist Kim Wall, men Peter Madsen har anket strafudmålingen med ønske om at få en tidsbestemt straf. Onsdag får Peter Madsen mulighed for at få de sidste ord, inden de juridiske dommere og domsmændene trækker sig tilbage for at votere.

Dommen ventes afsagt i løbet af eftermiddagen, og du kan følge sagen LIVE herunder.