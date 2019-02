Foran måbende kunder bragede tre maskerede mænd lørdag aften omkring klokken 21 ind i en Netto-butik i København. De stjal tre sodavand og råbte: 'I dag er de gratis'.

Tilbage stod skræmte kunder og ansatte, der ikke vidste, hvad de skulle gøre af dem selv.

Den slags voldsomme oplevelser bliver kunder og ansatte i danske supermarkeder oftere og oftere udsat for, fortæller et af de vagtfirmaer, der bliver hyret ind, når medarbejdere og almindelige mennesker skal beskyttes mod tyveri, vold og verbale overfald.

35-årige Mette var til stede i Netto på Frederikssundsvej i Brønshøj, da de tre maskerede mænd tog for sig af varerne og smuttede igen uden at betale

»Den ene løftede to store flasker cola højt op og siger: 'I dag er de vist gratis' på en meget provokerende måde, som om han sagde, at 'dem kan jeg da bare gå med, der er jo ikke nogen, der gør noget ved det alligevel',« fortæller hun.

Efter episoden talte Mette med de to ekspedienter, der var på arbejde. De kunne fortælle, at det ikke var første gang, noget lignende var sket.

Der var faktisk sket noget lignende tidligere samme dag.

Der var ingen af de ansatte eller kunder i butikken, der gjorde noget for at stoppe de tre mænd.

Mette fortæller, at hun heller ikke anede, hvad hun skulle stille op.

»Man når jo også lige at tænke, 'hvilke konsekvenser kan det have?'«

Salling Group, der ejer Netto, bekræfter, at der var en hændelse i deres butik på Frederikssundsvej i Brønshøj.

Et område 35-årige Mette beskriver som meget blandet med både socialt boligbyggeri og dyre villaer.

Mette er ikke kvindens rigtige navn, men hun har ønsket at være anonym, da hun frygter, at gerningsmændene bor i samme område som hende selv. B.T kender kvindens identitet.

I hendes lokalområde er der i forvejen en butik, der er begyndt at lukke tidligere, og en anden dagligvarebutik har i periode haft vagter i de sidste timer inden lukketid.

Men det er ikke kun et problem i Mettes lokalområde i Brønshøj.

Igennem årene er denne slags episoder, som Mette og andre kunder oplevede lørdag aften, blevet mere normale ude i landets butikker, fortæller Peter Brøndum, der ejer sikkerhedsselskabet Danavagt.

»De er blevet mere ligeglade, nogle af dem. De tager bare ting og går. Det ser vi mere af,« siger han.

Han har også set, hvordan almindelige kunders opførsel har ændret sig.

»Det er, som om folks tålmodighed er blevet kortere, og vi er blevet mere egoistiske. Der er rigtig mange verbale overfald, altså måden folk opfører sig på over for medarbejdere i butikkerne. Trusler og vold er steget, det kan vi mærke. Der er flere overfald på butiksansatte. Det er blevet grovere ude i butikkerne, det kan vi også mærke,« siger Peter Brøndum.

Butikker hyrer uniformerede sikkerhedsvagter fra Peter Brøndums virksomheder, når kunder hidser sig op over lange køer, manglende varer eller når tyve møder op i åbningstiden for at stjæle varer, som om det var det mest normale i verden.

For ti-femten år siden var det lokale bøller, hans medarbejdere smed ud af storcentre og butikker, når de lavede ballade.

I dag er det alt fra bander til almindelige danskere, de er nødt til at beskytte butiksansatte imod.

»Det er da en kedelig udvikling,« siger Peter Brøndum, der har været i branchen i 37 år.

Han anslår, at den negative tendens er sket i hele landet.