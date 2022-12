Lyt til artiklen

Et hyggeligt julearrangement endte med at tage en ganske dramatisk drejning tidligere på måneden.

Nu er en vagt, der var til stede, blevet sigtet for vold. Det skriver TV Midtvest.

Selve arrangementet fandt sted 2. december i Viborg, hvor flere folk var samlet for at overvære tændingen af juletræet på Hjultorvet.

Undervejs valgte Kim Hedestrand, der er aktivist fra klimabevægelsen Extinction Rebellion, ifølge TV Midtvest at hive et skilt frem med teksten ''Ønsker mig en beboelig planet' – også selvom han ikke havde anmeldt nogen demonstration.

Det førte til et sammenstød med en vagt, der var ansat af byens handelsstandsforening 'Vi er Viborg', som stod bag arrangementet.

»Vagten væltede mig omkuld. Han satte sig på mig og vred armen hårdt rundt på mig, indtil han fik en makker kaldt over. De tog mig så under armen og slæbte mig et par hundrede meter væk fra stedet,« har Kim Hedestrand ifølge TV Midtvest fortalt om hændelsen.

Nu er vagten blevet sigtet efter den såkaldt milde voldsparagraf.

Til lokalmediet fortæller politiet, at det nu er op til juristerne at vurdere, om der skal rejses tiltale, eller hvad der ellers skal ske i sagen.