47-årig litauisk kvinde, der har boet i Danmark i godt 20 år, sigtes for 30 milliarder sammen med to andre.

I en sag om hvidvask af 30 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har Bagmandspolitiet torsdag krævet varetægtsfængsling af en litauisk kvinde.

Hun sigtes for at have kanaliseret de mange penge fra 43 selskaber hjemmehørende i Danmark.

Efter mere end tre timer efterkommes ønsket af dommeren. Kvinden fængsles til 16. juni. Der er grund til at tro, at hun på fri fod igen vil begå hvidvask, og at hun vil flygte, lyder det.

Den usædvanlige sigtelse oplæses af senioranklager Rasmus Maar Hansen.

- Min klient nægter sig skyldig, siger kvindens forsvarer, advokat Ulrik Sjölin. Og han kærer på stedet dommerens kendelse om fængsling til Østre Landsret.

Den påståede hvidvask skal være sket igennem en årrække. Fra december 2008 og frem til marts 2016 strømmede pengene ind og ud af konti i den nu lukkede filial, hedder det i sigtelsen.

Kvinden blev for 13 dage siden i Østre Landsret dømt i en anden sag om hvidvask. Her var beløbet 140 millioner kroner.

Den 47-årige er ifølge dommen udvist af Danmark, og hun stod foran at blive udsendt til hjemlandet, da betjente fra Bagmandspolitiet onsdag eftermiddag tog ud til Vestre Fængsel for at anholde hende.

- Det er for at sikre hendes tilstedeværelse under sagen, siger senioranklageren om baggrunden for kravet om varetægtsfængsling.

Camilla Christiansen, der er iført en grå hættetrøje, og som har hennafarvet hår, har en russisk tolk ved sin side midt i retslokale.

Det er godt 20 år siden, at hun kom til Danmark med sine to små sønner.

I en lang periode har hun ikke opgivet indtægter til skattevæsenet, er det kommet frem under den netop overståede sag.

I sagen om de 30 milliarder kroner er også to andre personer sigtet. Det er henholdsvis en litauisk mand, der i et retsmøde har fortalt, at han har været stråmand i godt 200 selskaber. Og en dansk gift kvinde med russisk baggrund.

Sidstnævnte, der tidligere har boet i Danmark og været virksomhedsrådgiver, er på dansk foranledning varetægtsfængslet i sit hjem i England og kræves udleveret. Derimod er den sigtede mand på fri fod.

Sagen blev opdaget af Bagmandspolitiet i 2019 i forbindelse med undersøgelsen af hvidvask i Danske Banks filial. Her studsede efterforskerne over 52 danske kommanditselskaber, som var kunder i den estiske filial.

"Alle disse kunder er fundet mistænkelige", hedder det i den rapport fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som Danske Bank selv bestilte.

Bagmandspolitiet mener, at den russiske kvinde sammen med Camilla Christiansen i København har leveret den service, som gjorde hvidvask i det enorme omfang mulig. Det er sket i firmaerne Cph Consultning Aps. og Dan Consulting Aps., hævdes det.

Ejerne af de dansk registrerede kommanditselskaber har adresse på Cypern, De Britiske Jomfruøer, Seyschellerne, Slovakiet og andre steder, kommer det frem under senioranklagerens præsentation af sagen for dommeren.

Sigtelsen om de 30 milliarder kroner blev rejst i oktober 2019. Forsvareren har for nylig bedt Retten på Frederiksberg om at skride ind overfor Bagmandspolitiet, så der fastsættes en frist for afgørelse af, om der skal rejses tiltale eller ej.

