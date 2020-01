Dannerhuset opfordrer regeringen til at forebygge drab på partnere og ekspartnere.

En forholdsvis stor del af de drab, der finder sted i Danmark, bliver begået af mænd og kvinder, der er psykisk syge eller var utilregnelige på grund af sindssyge i gerningsøjeblikket.

24 procent af gerningsmændene hører til i denne kategori, viser en undersøgelse, som Justitsministeriet torsdag har offentliggjort. Den zoomer ind på ofre og gerningsmænd i perioden fra 2012 til 2017 og fortæller også om forholdet mellem offer og gerningsmand.

Her viser det sig, at 23 procent af ofrene blev slået ihjel af en partner eller en tidligere partner. De fleste ofre var kvinder.

Om resultaterne siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en pressemeddelelse, at de blandt andet understreger vigtigheden af, at politiet arbejder tæt sammen med sundhedsmyndighederne.

- Derfor er jeg også glad for, at der i 2019 blev igangsat et projekt om et fælles udrykningskoncept, hvor politiet og sundhedspersonale rykker sammen ud til borgere med psykiske lidelser, siger han.

Syge mennesker skal have den nødvendige behandling, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at mennesker, der er alvorligt syge, får den nødvendige behandling, så de hverken er til fare for andre eller for sig selv, siger han.

Undersøgelsen er udført af Justitsministeriets Forskningskontor. Den handler om 150 ofre og 156 gerningsmænd. Deres motiv, deres relation, miljø og andre forhold er blevet kortlagt.

Sidste år blev der ifølge Ritzaus opgørelse begået 42 drab. Tallet har de senere år svinget mellem 30 og 50.

Som nævnt gik næsten hver fjerde forbrydelse ifølge undersøgelsen ud over en partner eller en ekspartner til gerningsmanden. Dette bør skubbe regeringen til at gøre noget alvorligt for at hindre de blodige tragedier.

Det mener Lisbeth Jessen, der er direktør i Dannerhuset. Det er på høje tid med forebyggelse og en handlingsplan, siger hun til dagbladet Information torsdag.

- Bare at sige, at vi vil gøre det bedre, hjælper ikke en hønsefis. Det kræver en tværministeriel handlingsplan med helt klare mål om at nedbringe tallene, siger hun til avisen.

- Den her undersøgelse viser jo, at det også er et misbrugsproblem, et integrationsproblem, et oplysningsproblem og et psykisk sundhedsproblem, siger hun.

Til avisen siger Nick Hækkerup, at han faktisk mener, at Danmark bør lave en handlingsplan i lighed med andre lande.

To andre ministre, sundhedsminister Magnus Heunicke og socialminister Astrid Krag, erklærer sig dog ikke umiddelbart som tilhængere af en handlingsplan.

