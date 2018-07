Til trods for at anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen i flere sager vurderer, at voldtægtsdømte udlændinge kan udvises, ender de i flere sager med en betinget udvisningsdom og får dermed lov til at blive i Danmark.

B.T. har gennemgået 27 udvisningsdomme for udlændinge, indvandrere eller efterkommere, der er dømt for voldtægt eller voldtægtsforsøg i perioden 1. januar 2016 til 8. maj 2017. I alle 27 sager har anklagemyndigheden og Udlændingestyrelsen fundet, at gerningsmanden kunne udvises ubetinget, men i syv sager har retten gjort udvisningen betinget, så gerningsmanden har fået lov til at blive i Danmark.

Det drejer sig blandt andet om en sag, hvor en 22-årig afghansk mand, der kom til Danmark som 14-årig, idømmes halvandet års fængsel for forsøg på voldtægt og tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje. Ifølge offerets vidneforklaring tog den dømte hende hårdt på brysterne og stak sine fingre op i hende, mens han sagde noget i retning af: ‘Du skal sutte min pik, eller jeg knepper dig.'

I en anden sag fik en 24-årig mand af albansk afstamning en betinget udvisning i forbindelse med, han fik 2,5 års fængsel for at slå og voldtage sin ekskæreste flere gange og efterfølgende true hende med at brække hendes næse og kæbe, slå hende ihjel og skære hendes fingre af, hvis hun anmeldte ham til politiet.

I de syv sager, B.T. har gennemgået, har det været af hensyn til den dømtes tilknytning til Danmark, at retten har vurderet, at gerningspersonen skulle idømmes en betinget udvisning frem for en ubetinget.

»Det afhænger af den enkelte sag og personens tilknytning til Danmark. Hvor længe man har været her, og om man eksempelvis har familie i Danmark - det betyder noget for, om man bliver udvist. Jo længere man har været i Danmark, og jo mere tilknytning man har til landet i form af familie her, jo sværere er det at blive udvist,« forklarer advokat og formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, til B.T.

»Den betingede udvisning bruges som en slags advarsel, hvor man siger til den dømte, at nu skal du passe på. Hvis der kommer en ny sag, så tillægges den betingede dom værdi, men det er ikke ensbetydende med, at han bliver udvist anden gang,« uddyber han.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fortæller til B.T., at det lige netop er derfor, at betingede domme er relevant i grove sager som eksempelvis voldtægt:

»De betingede udvisninger er en stramning, selvom det kan se anderledes ud. Men det er for at komme tættere på at kunne udvise folk,« siger Inger Støjberg og uddyber:

»Vi ønsker, at flere skal udvises af Danmark. Derfor har justitsministeren og jeg selv fået strammet op for nylig, når det handler om udvisningssager. For vi skal ikke huse voldtægtsforbrydere, hvis vi kan undgå det.«

