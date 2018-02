Sydøstjyllands Politi leder lørdag efter efterlyste Bent Ovesen i Lillebælt med hjælp fra forsvaret.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Her leder de efter Bent Ovesen og/eller den Ford Mondeo, han formentligt er flygtet i:

»Vi søger stadig efter ham, og denne gang får vi hjælp fra Forsvaret. Vi vil gerne finde den bil, han formentligt er flygtet i, men vi holder alle efterforskningsveje åbne,« oplyser politikommissær Uffe Villumsen fra Efterforskningscenter Syd, Sydøstjyllands Politi, til BT.

Lørdag leder politiet altså efter Bent Ovesen og bilen i Lillebælt, og til det får de hjælp fra Forsvaret. Eftersøgningen gennemføres med to af søværnets skibe, såkaldte minerydningsdroner og et dykkerhold. På den måde kan man søge på dybere vand, end man hidtil har haft mulighed for.

Politiet arbejder fortsat ud fra teorien om, at Bent Ovesen efter drabet på sin hustru kørte sig selv i havnen med sin Ford Mondeo og druknede.

