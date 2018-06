»Min mand er ikke en, der render fuld rundt om natten i København og leder efter en, han kan slå ned«. Sådan siger hustruen til den 34-årige slovakiske mand, der på 28. døgn er varetægtsfængslet for at have slået justitsministerens kæreste. Onsdag afgjorde Københavns Byret, at han skal sidde varetægtsfængslet frem til 6. juli.

Slovakken er far til to børn på syv og fire år, og hans kone er gravid med parrets tredje barn. Ifølge en lægeerklæring, som slovakkens advokat har fremlagt for retten, er hun i risiko for at abortere på grund af presset fra sagen.

»Jeg har det forfærdeligt. Jeg vil bare gerne have min mand hjem,« siger hun til B.T.

Hun taler engelsk med stærkt accent. Hun virker oprevet og er vred over, at hendes mand fortsat skal sidde varetægtsfængslet:

»Der er ikke retfærdighed i Danmark. Grunden til at min mand stadig er varetægtsfængslet i så lang tid er, at den mand, han er tiltalt for at have slået, er forlovet med Danmarks justitsminister. Jeg fik at vide, at han maksimalt ville blive idømt 30 dages fængsel. Nu kommer han til at sidde varetægtsfængslet i 52 dage,« siger hun.

Hendes mand arbejder til daglig som skatteadvokat. I maj rejste han til Danmark sammen med nogle venner for at se VM i Ishockey. Turen skulle vare i fem dage, men 17. maj omkring klokken 03:00 blev han anholdt foran LA-Bar i indre København, og siden har han siddet varetægtsfængslet.

Hustruen fortæller, at hun ikke er sur på sin mand. Hun er overbevist om, at han ikke har haft ondt i sinde den nat på LA-Bar.

»Der kommer en anden mand hen og lægger an på min mand. Han prøver at slippe af med ham, og da han ikke vil gå væk, kommer de op at skændes. Jeg ved ikke, hvad der er sket uden for baren, for jeg var der ikke selv, men hvis min mand har skubbet ham eller slået ham, har det været for at slippe af med ham,« siger hustruen.

Hun fortæller, at hun i søndags har været i telefonisk kontakt med sin mand, der sidder varetægtsfængslet i Vestre Fængsel.

Slovakken var oprindeligt sigtet for både vold og hatecrime. Josue Vasquez har forklaret til politiet, at slovakeren slog ham med knyttet næve og udtalte »I don’t like homoes«.

Få timer efter nyheden om overfaldet kom ud i medierne, kommenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen sagen på Twitter.

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) May 17, 2018

En dørmand, der overværede optrinnet og lagde sig imellem har forklaret, at han kun så slovakeren slå Josue Vasquez, men ikke hørte ham ytre sig negativt om homoseksuelle. Derfor har anklagemyndigheden droppet sigtelsen for hatecrime og rejst tiltale for vold efter §244. Slovakkens advokat Michael Sahl Nielsen mener, at hans klient har siddet varetægtsfængslet i unødvendigt lang tid.

»Han har siddet den tid af, han vil få, hvis han bliver kendt skyldig på et senere tidspunkt,« siger han.

Hustruen fortæller, at sagen har tæret hårdt både på hende og parrets to børn, der savner deres far.

»Jeg har fortalt børnene, at deres far er bortrejst i forbindelse med noget arbejde,« siger kvinden.

Josue Vazquez befinder sig i øjeblikket i udlandet, men har via sin bistandsadvokat forklaret, at han vil være til stede, når retssagen starter den 6. juli.