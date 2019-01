Politiet tager nye skridt i brug for at finde de to efterlyste mænd i forbindelse med kidnapningssagen i Norge.

Det norske politi vil nu gennemgå videoovervågning og teledata fra området for at finde frem til de to mænd, som kaldes Kasketmanden og Telefonmanden.

Den såkaldte Telefonmand ser ud til at bruge en telefon på en overvågningsvideo, og derfor kan teledata hjælpe til med at finde identiteten på vedkommende.

Det har tidligere været en ganske effektiv efterforskningsmetode, men indtil videre har politiet ikke haft heldet med sig.

»Vi har lagt mærke til, at det kan se ud, som om han tager en telefon frem. Vi har set på mulighederne, og vi har foretaget de undersøgelser, vi kan gøre,« siger politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Overvågningsvideoerne, der er optaget samme dag, som rigmandskonen Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, viser de to mænd gå rundt i området omkring hendes mands - Tom Hagens - arbejdsplads. Derfor er politiet også gået igang med at indsamle yderligere overvågningsbilleder.

Politiet vil gerne vide, om de to mænd har befundet sig andre steder i området, og om de har været der over en længere periode.

Der er kommet flere end 500 henvendelser med tips til politiet, og politiet har snakket med alle på Tom Hagens arbejdsplads. Intet har indtil videre ført til identifikationen af de to mænd.

»Vi gentager behovet for at komme i kontakt med disse to eller tips, som kan sige noget om, hvem de kan være,« siger politiinspektør Tommy Brøske til VG.

En cyklist på overvågningsvideoen har tidligere været eftersøgt og har meldt sig selv til politiet. Heller ikke han kunne hjælpe politiet videre.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober, hvor hun blev kidnappet fra sit hjem.

Kidnapperne har ifølge norske medier forlangt ni millioner euro i løsesum, som skal udbetales via en anonym kryptovaluta.

Anne-Elisabeth Hagens mand, Tom Hagen, har valgt at følge politiets anvisninger om ikke at betale løsesummen.