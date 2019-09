Basil Hassans hustru siger til DR, at Basil Hassan døde i 2017. Det har hun fået fortalt, siger hun.

Ifølge DR oplyser hustruen til Basil Hassan, der er omdrejningspunkt i en større terrorsag i Danmark, at han er død.

Basil Hassan har været meldt dræbt siden 2017, men det har ikke været officielt bekræftet.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har ikke ønsket at kommentere hustruens oplysninger.

DR har valgt at kalde hustruen ved hendes kaldenavn i Islamisk Stat, Umm Baraa, og ikke brugt hendes borgerlige navn, som ikke fremgår af artiklen.

Hun forklarer, at hun er blevet oplyst, at Basil Hassan er død i juli 2017.

- Jeg har hørt, at folk ikke tror på, at han er død. Men jeg er sikker på det og forstår ikke, at nogen tvivler. Han døde den 9. eller 10. juli 2017, siger Umm Baraa til DR.

Det fremgår ikke, hvem der har oplyst Umm Baraa, at Basil Hassan er død.

- Jeg hørte om hans død via en besked på min telefon, men én fortalte mig det også personligt, siger Umm Baraa til DR.

Basil Hassan er angiveligt blevet dræbt i Raqqa. Det dog ikke første gang, at han er blevet meldt dræbt.

Tidligere har et libanesisk medie skrevet, at Basil Hassan blev dræbt tæt på grænsen mellem Syrien og Libanon. Det skulle være sket i efteråret 2017.

Umm Baraa er hollandsk statsborger, men befinder sig lige nu i flygtningelejren al-Hol i Syrien.

Den danske anklagemyndighed mener, at Basil Hassan er en hovedperson i en stor terrorsag, der handler om Islamisk Stats brug af droner.

Her mener anklagemyndigheden, at Basil Hassan har spillet en ledende rolle, ligesom han er mistænkt for drabsforsøg på Lars Hedegaard.

Da han ikke befinder sig i Danmark, er han ikke tiltalt i sagen, men det er flere andre, der er anklaget for at have bistået ham.

/ritzau/