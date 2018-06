Hustruen til den 34-årige mand, der er sigtet og anholdt for voldtægt mod en ni-årig pige ved Legind Sø på Mors, bedyrer ægtefællens uskyld over for Ekstra Bladet

En 34-årig mand, der er anholdt og sigtet i en sag, hvor en ni-årig pige er blevet voldtaget, er tidligere dømt for voldtægt af et barn på Djursland og efterfølgende samleje med mindreårige piger. Men hans hustru fastholder, at han er uskyldig.

»Jeg tror ikke på det. Han er uskyldig. Men han har før været i problemer og fået en dom. Så nu kommer politiet altid til os, når der er nye sager. Jeg kalder det chikane,« siger hustruen, der har kendt sin mand, siden de gik på efterskole sammen.

Den ni-årige pige blev voldtaget d.13. juni mellem kl. 18.00 og kl. 20.30. Hun blev lokket ind i en bil ved Legind Sø på Mors og kørt til et ukendt sted 35 min. derfra, hvor voldtægten fandt sted. Politiet har efterfølgende søgt efter spor i området.

Politiet er i gang med en større undersøgelse ved Legind Sø på Mors fredag den 22. juni 2018.. (Foto: Rasmus Skaftved/Ritzau Scanpix) Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Politiet er i gang med en større undersøgelse ved Legind Sø på Mors fredag den 22. juni 2018.. (Foto: Rasmus Skaftved/Ritzau Scanpix) Foto: Rasmus Skaftved

Den 34-årige mand blev som 23-årig dømt for fuldbyrdet voldtægt af en 12-årig pige ved Gjerrild på Norddjursland. Og igen nogle år senere blev han idømt tre et halvt års fængsel, fordi han forsøgte at lokke piger til sex gennem Facebook og Arto.

Denne gang er den 34-årige mand sigtet for fuldbyrdet voldtægt og frihedsberøvelse af den ni-årige pige. Han er foreløbig varetægtsfængslet fire uger.

Hustruen kender til sin mands tidligere domme.

»Selvfølgelig kender jeg til det. Vi blev gift, mens han sad i fængsel. Vi skjuler ikke noget for hinanden. Men selvom han tidligere er dømt, så er det ikke ensbetydende med, at han har gjort det, han nu er anklaget for. Her i landet er man uskyldig indtil andet er bevist,« siger hun til avisen.