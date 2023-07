En mand på 46 år er onsdag idømt et år og ni måneders for en lang stribe af indbrud i Nordsjælland og København, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Havde manden lavet et hemmeligt kort over gode steder at begå indbrud i hovedstadsområdet, ville det nærmest være fyldt med så mange krydser, at man ikke ville kunne se andet på kortet.

Dommeren ved Retten i Lyngby har dømt manden for at have begået indbruddene i perioden oktober til november sidste år i villaer i Holte, Charlottenlund, Vedbæk Hørsholm og så forskellige steder i København.

Desuden har han forsøgt at begå indbrud i en villa på Frederiksberg og i Dragør.

To mænd skal i fængsel for indbrud til millioner #politidk #anklagerdk https://t.co/bJKoaAXLt5 — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 5, 2023

»Der er tale om flere indbrud af særlig grov beskaffenhed. Derfor er jeg også tilfreds med, at Retten valgte at følge vores påstand,« siger senioranklager Michael Qvist fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, til politi.dk.

Den 46-årige, som har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt, valgte at modtage dommen.

Ved indbruddene stjal den 46-årige blandt andet smykker, kontanter, elektronik, sko, tasker og ure.

Den samlede værdi af de stjålne genstande er opgivet til omkring 3,1 millioner kroner.

Den 46-årige mand blev anholdt den 19. december sidste år sammen med en jævnaldrende medgerningsmand fra udlandet.

De to indbrudstyve havde udset sig meget mondæne villaer, hvor de primært brød ind via første sal formentlig for at undgå alarmer.

Hans medgerningsmand blev i maj måned idømt to år og ni måneders fængsel.

Han blev også idømt udvisning og indrejseforbud for bestandigt.

