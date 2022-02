En brand i et hus i Vognsild mellem Farsø og Aars har udviklet sig så voldsomt, at det ikke er til at redde.

Det er meldingen fra Nordjyllands Beredskab.

»Det er et parcelhus, og det er stærkt brændt indvendigt, og vinduerne er sprunget. Dele af tagkonstruktionen er også bortbrændt,« fortæller indsatsleder ved Nordjylland Beredskab, Klavs Bojsen og uddyber:

»Der er ikke noget at redde.«

I huset bor en ældre mand, der var hjemme, da branden opstod. Han kom ud ved egen hjælp, men måtte tilses for eventuel røgforgiftning. Heldigvis klarede han frisag.

Den mandlige beboer kan ikke vende tilbage til huset, men har et andet hus i nærheden, han kan gøre brug af, oplyser indsatslederen.

Meldingen om branden indløb klokken 14.53. En enhed blev sendt afsted fra brandstationen i Farsø, men det stod hurtigt klart, at der var behov for assistance.

»Det var overtændt, da vi kom derud. Der var kraftig ildløs over hele huset. Vi bad derfor om hjælp fra stationen i Aars,« siger Klavs Bojsen, der klokken 16.30 er færdig med opgaven, der nu overdrages til skadeservice.

Nordjyllands Politi har ligeledes til stede ved branden.

»Det er et oliefyr i et fyrrum, der er årsag til branden. Vi har ikke oplysninger om, at nogen skulle være kommet til skade,« oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Henrik Beck.