Et hus på Vestsjælland står lørdag eftermiddag i flammer, skriver TV Øst.

Ifølge mediet er det et husmandssted nær Næsby Fed nord for Slagelse. Branden opstod tidligere lørdag kort før klokken 13.00.

»Vi kan endnu ikke sige meget om branden, men vi kan heldigvis udelukke, at der har været nogen hjemme i huset,« siger vagtchef Ove Christoffersen til TV ØST og tilføjer:

»Det er blevet undersøgt.«

Branden har ifølge TV Øst været så voldsom, at man har kunnet se røgen på lang afstand.

Brandfolk kæmper i øjeblikket for at få slukket branden, men huset står ikke til at redde.

Ifølge TV Øst gik der kun ganske få minutter, fra branden brød ud, til der stod flammer igennem husets tag.

Politietfolk er i øjeblikket til stede for at omdirigere trafikken.