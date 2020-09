Opdateret: Politiet oplyser, at branden nu er under kontrol, men at 1. sal er udbrændt. Stueetagen er reddet.

Et hus i den sønderjyske by Vejrup nær Bramming står i øjeblikket i flammer.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Huset er overtændt, og det er tegn på, at det kan brænde helt ned,« lyder det fra vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 12.39.

Heldigvis var der ingen personer i huset, og der er således ikke fare for hverken mennesker eller dyr.

På Twitter skriver politikredsen følgende:

'Vi har en villabrand på Vibevej, Vejrup, Bramming, hele huset er overtændt. Ingen fare for mennesker eller dyr. Giv plads for udrykningskøretøjer på vej til stedet.'

