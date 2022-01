På Averødvej i Kokkedal på Sjælland står et hus i røg og flammer.

Det bekræfter Nordsjællands Politi.

»Vi har fået en anmeldelse om brand,« siger vagtchef Flemming Hansen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.05.

Klokken 23 lyder meldingen, at huset stadig brænder.

»Ingen er kommet til skade, og ingen er i fare,« fortæller vagtchefen.

Politi og redningsfolk er dog massivt til stede for at få kontrol over situationen.

B.T. følger sagen.