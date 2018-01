En person blev onsdag formiddag reddet ud af et brændende hus i nærheden af Slagelse.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Personen var livløs, men blev genoplivet og kørt i ambulance til Rigshospitalet,« oplyser vagtchef Jens Frederiksen.

Politi og brandvæsen blev alarmeret klokken 09.24, og det er endnu for tidligt at sige, hvad der startede branden.

»Vi ved ikke så meget endnu. Vi arbejder stadig på stedet og forsøger at skabe os et overblik over sagen,« siger vagtchefen.

Branden er opstået i et hus på Bilsøvej i landsbyen Kirke Stillinge på Sydvestsjælland.

Ifølge politiets oplysninger er der kontrol over branden, og den skulle nu være slukket.

Politiet ved endnu ikke, hvem den tilskadekomne er.