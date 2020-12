En brand i et udhus i Slagelse har bredt sig til det nærliggende villahus.

»Vi fik anmeldelsen klokken 18.31 – klokken 18.40 var vi på stedet, hvor der heldigvis ikke var nogen, der var kommet til skade,« siger vagtchef for Sydsjællands Politi, Ole Hald.

Ole Hald fortæller, at man forsat er ved at slukke branden, men at den er under kontrol.

»Vi ved ikke, hvordan den er startet eller hvor meget skade den vil forvolde. Vi er ved at slukke den,« siger han.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Så snart man er færdig med at slukke, så vil man undersøge årsagen.

Dog formoder man ikke, at branden er påsat.

Opdateres...