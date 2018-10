Store flammer og røg fra et skur og en Villa på Madumvej i Rødovre er nu slukket.

»Branden er slukket, og nu er vi ved at tjekke konstruktionen, for at være helt sikre på, at den ikke har bredt sig,« siger Kristian Nested, der er Vagthavende Operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

Han oplyser, at der ingen tilskadekommende er.

»Det er et større haveskur som der er kraftig ild i - den har bredt sig til en villa, der ligger ved siden af,« oplyste Kristian Nested, da de fik melding om branden.

Han fortæller, at de har to stationer og en indsatsleder på stedet.