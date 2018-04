En beboelsesejendom ved Slangerup i Nordsjælland står torsdag eftermiddag i flammer.

Huset, som ligger på Gl. Københavnsvej lidt uden for Slangerup, er en renoveret landejendom med stråtag.

Heldigvis er ingen mennesker kommet noget til. Det oplyser Nordsjællands Politi på twitter.

BRAND. Gl Københavnsvej i Slangerup er spærret i begge retninger mellem Slagslundevej og Græse Å. Poliri og brandvæsen er på stedet - tidsfaktor ukendt. Ingen personfare. #politi — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) April 12, 2018

Nordsjællands Politi fortæller til BT, at man endnu ikke har overblik over, hvor omfattende branden er. Det er også uvist, hvad årsagen til branden er, men der skulle ikke være noget, der tyder på, at den er påsat.

På grund af redningsarbejdet er Gl. Københavnsvej spærret i begge retninger mellem Slagslundevej og Græse Å.