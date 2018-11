Tidligt onsdag morgen stod et hus i flammer i den østjyske by Ørum Djurs.

Politiet er nu ved at finde ud af, om de to personer, der er tilmeldt på adressen, var inde i huset, da ilden brød ud.

Det fortæller kommunikationskoordinator hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til B.T.

»Det, vi ved, er, at der er to personer tilmeldt adressen, men vi har ikke været i kontakt med dem, så vi ved ikke, om de har været inde i huset. Det skal vi ind og have kigget nærmere på,« siger hun og tilføjer:

»Men der går lige lidt tid, før vi har mulighed for at komme derind, for der er lidt varmt.«

Østjyllands Politi modtog en anmeldelse om branden klokken 06:11 onsdag morgen.

»Det er en nabo, der vågner ved, at hunden gør, og han kan se, at nabohuset står i brand. Han ringer så til 112, og brandvæsnet har været i gang med slukningsarbejdet hele morgenen,« forklarer Janni Lundager.

Branden skulle dog være slukket nu.



»Det sidste, jeg har hørt, er, at man er i gang med efterslukningsarbejdet derude,« fortæller hun.

Ilden har 'haft ret godt fat' i huset'.

»Der skulle være sket noget sammenstyrtning af førstesalen, og vi har rekvireret hjemmeværnet til at bevogte og afspærre stedet,« siger Janni Lundager.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

»Vi skal have nogle brandteknikere ud og undersøge det nærmere,« forklarer kommunikationskoordinatoren.