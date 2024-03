Skolekammerater, forældre og lærere har torsdag morgen taget afsked med den 13-årige pige, der mandag blev dræbt i Hjallerup.

Det oplyser Mette Krogh, kommunikationschef i Brønderslev Kommune, til B.T.

Hundredvis – op mod 1.000 – var samlet i skolens idrætshal, som var fyldt op, da byens præst stod for mindehøjtideligheden.

»Der blev tændt lys og lagt 13 røde roser. Bagefter blev der holdt et minuts stilhed.«

Hjallerup Skole med flaget på halvt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Hjallerup Skole med flaget på halvt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Og så blev der sunget tre vers af 'I østen stiger solen op'. Det var værdigt og meget rørende, meget smukt,« siger Mette Krogh.

Hun ønsker dog ikke at fortælle, hvad der generelt blev sagt for at mindes og ære den 13-årige:

»Det øjeblik skal de have for sig selv. Men præsten sagde blandt andet, at det er i orden at være ked af det – og at det er vigtigt at være sammen om det.«

Mindehøjtideligheden varede i godt og vel et kvarter, hvorefter eleverne vendte retur til klasselokalerne.

Og efter nogle hårde dage for eleverne følger de nu deres normale skemaer for dagene. Men skolen er stærkt opmærksomme på deres adfærd de kommende uger.

Det fortalte Christian Bak, distriktsskoleleder på Hjallerup Skole, onsdag til B.T.

»Med hjælp fra psykologer har vi givet råd om vaner, og hvad man kan gøre: Få etableret en hverdag, gå til fritidsaktiviteter, få søvn og sørg for at spise. Gå en tur, snak med en og lyt til hinanden,« sagde han.

»Så egentlig meget basale behov. Få dyrket noget andet og få tankerne hen på noget andet. Det handler om at få genetableret en hverdag.«

Sagen om den 13-årige udspillede sig mandag aften.

Her blev hun fundet hårdt kvæstet af sine forældre på Gravensvej i Hjallerup, og hun afgik kort efter ved døden.

Ikke længe efter foretog politiet anholdelse af en 17-årige ung mand, der tidligere har været kærester med den 13-årige.

Han er sigtet for drab og voldtægt – han erkender vold med døden til følge.