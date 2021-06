900 hoteller og kroer i Danmark og det øvrige Norden samt Irland er nu på sjette døgn ramt af et ondsindet hackerangreb, som har sat booking- og betalingssystemet Picasso skakmat og har blokeret adgangen til alle data.

»Det er et mareridt. Vi famler jo totalt i blinde. Vi aner reelt ikke, om der for eksempel på lørdag er booket et selskab på 40-50 personer, som skal have måske seks retter mad. Og i givet fald aner vi ikke, hvad de skal have at spise. Eller om de har bestilt overnatning,« siger Finn Steffensen, som driver Nymindegab Kro med gourmetrestaurant og 44 værelser.

»Jeg har simpelthen så ondt i maven over det her. Det er en katastrofe,« siger han.

Han er formand for foreningen Small Danish Hotels, hvoraf 25 af dem med tilsammen 1.000 værelser er blandt de hoteller og kroer, der er ramt af hackerangrebet.

Anonyme hackere har låst 900 hotellers booking-system i Danmark, Sverige, Norge og Irland og har krævet en løsesum for at udlevere koderne til at dekryptere hackingen. Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere Anonyme hackere har låst 900 hotellers booking-system i Danmark, Sverige, Norge og Irland og har krævet en løsesum for at udlevere koderne til at dekryptere hackingen. Foto: NICOLAS ASFOURI

»Jeg har ikke fået sovet ret meget de seneste døgn. Usikkerheden er frygtelig. Bookingsystemet er jo hjertet i et hotel, så uanset hvordan man vender og drejer det, så … Uden noget pis: Vi er på røven,« siger Finn Steffensen.

Af samme grund – eller rettere for at minimere skaden så meget som muligt og håndtere gæsterne i situationen – har han kaldt ekstra personale ind. Gennem udprintede lister og mails forsøger personalet at få styr på alt det, der er muligt.

Man kan stadig kontakte hotellet på mail. Men derudover har booking og kontakten med gæsterne siden midten af forrige uge foregået på gammeldags manér med telefon, pen og papir.

Fuldstændig som var det for et halvt århundrede siden.

Lise Müller, receptionist og bogholder på Nymindegab Kro, må i disse dage bruge pen og papir til at holde styr på bookingerne. Hackere har nemlig sat booking-systemet 'Picasso' ud af kraft, så i alt 900 hoteller i Norden og i Irland er ramt. Foto: Privat Vis mere Lise Müller, receptionist og bogholder på Nymindegab Kro, må i disse dage bruge pen og papir til at holde styr på bookingerne. Hackere har nemlig sat booking-systemet 'Picasso' ud af kraft, så i alt 900 hoteller i Norden og i Irland er ramt. Foto: Privat

»Alle data og oplysninger, vi har på vores gæster, er indtil videre tabt, for alt ligger i Picasso. Som det er lige nu, så ved vi, at vi er booket godt op i juli og august – men vi ved ikke på hvilke dage, og vi ved ikke fuldstændig, hvem der kommer. Eller hvad de eventuelt har bestilt at spise. Der er også en udfordring i forhold til GDPR (EUs regler om persondatabekyttelse, red.). Og så kommer det her jo lige efter en meget lang periode med corona og op til højsæsonen, så det er sgu lidt op ad bakke det hele,« siger hotelchefen, der er dybt frustreret over situationen.

Udover Nymindegab Kro er blandt mange andre også Skærbækcentret og Ribe Byferie Resort ramt.

»Vi var lige kommet i fuld sving efter coronaens udfordringer, og bookingerne til især højsæsonen vælter ind. Nu rammer udfordringerne os igen, og vi kan kun håbe på, vi kommer på bookingsystemet hurtigst muligt,« siger Heidi Maimburg, direktør for feriecentret i Danmarks ældste by.

»Vi tager stadig bookinger ind på telefon, men kan først endelig bekræfte dem, når vi kommer i drift igen,« siger hun videre.

Ribe Byferie Resort er blandt de mange steder, der er ramt af det ondsindede hackerangreb.Foto: PR Vis mere Ribe Byferie Resort er blandt de mange steder, der er ramt af det ondsindede hackerangreb.Foto: PR

Det ondsindede hackerangreb ramte onsdag i sidste uge som lyn fra en klar himmel booking- og betalingssystemet, som er udviklet og leveret af den danske it-virksomhed AK Techotel.

De kriminelle hackere, som i princippet kan sidde bag en computerskærm hvor som helst i verden, har krævet at få udbetalt en stor sum i kryptovalutaen bitcoin for at udlevere koderne, der kan låse systemerne op igen.

Med betaling i kryptovaluta er det uhyre vanskeligt at spore, hvem der står bag hackerangrebet.

It-teknikere har siden onsdag arbejdet nærmest i døgndrift i forsøget på at dekryptere. Indtil videre er Picasso oppe at køre igen i Norge, mens systemet stadig er ude af drift i Danmark, Sverige og Irland.

Foto: NICOLAS ASFOURI Vis mere Foto: NICOLAS ASFOURI

B.T. har gentagne gange forgæves forsøgt at få kontakt til AK Techotel om, hvorvidt der er blevet udbetalt en løsesum i kryptovaluta til de anonyme hackere.

Og i givet fald hvor stort beløbet er eller har været for at få udleveret dekrypteringskoderne til Picasso, der i øjeblikket er blokeret på sjette døgn.

Mandag eftermiddag skriver AK Techotel på sin egen hjemmeside, at virksomheden forventer at få systemet op at køre i løbet af denne uge.

'Men vi ved endnu ikke med sikkerhed hvilken dag,' hedder det i opdateringen om driftsstatus.