Politikredsene i Nordjylland og i København har haft en travl påskeuge.

I København har politiet i alt givet 223 klip i kørekort og 19 betingede frakendelser.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Samtidig opfordrer politiet til at udvise hensyn - også selvom der er færre bilister på vejene som følge af corona-krisen.

Hos Nordjyllands Politi måtte man hive bødeblokken frem cirka 100 gange over for borgere, der ikke kunne finde ud af at holde sig inden for lovens rammer.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Omkring halvdelen af de 100 forseelser drejede sig om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

'Flere af disse er målt til en hastighed, der vil give en frakendelse af førerretten,' udtaler politikommissær Thomas Ottesen.

'Fart er sammen med sprit og uopmærksomhed en af de primære årsager til ulykker og deres voldsomhed, så vores råd er helt enkelt: Sænk farten. Bare lidt. Det redder liv,' påpeger han.

Udover fartovertrædelser blev flere bilister også taget for tale i mobiltelefon under kørsel, for ikke at have sikkerhedssele på og eller at sidde bag rattet uden at have et kørekort på sig.

Ved den netop overståede påske havde Nordjyllands Politi til gengæld ikke indført de traditionelle og systematiske spritkontroller. Det er sundhedsmæssigt blevet fravalgt på grund af coronavirus.

'Men vores patruljer griber naturligvis ind, hvis de stopper en trafikant, og man får mistanke til, at føreren er påvirket, ligesom de at enkelte politipatruljer stadig foretager en spritkontrol af de enkelte bilister, når det skønnes nødvendigt,' lyder det afsluttende fra Thomas Ottesen.