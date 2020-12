To videoer viser en stor gruppe unge der fester løs på Rådhuspladsen mens smittetrykket har raketfart.

»Vi bliver nødt til at tænke: Skal vi ses? Og ikke kun hvordan skal vi ses? Jeg ved godt, det er svært i denne juletid - men det er meget afgørende.«

Sådan skrev Statsminister Mette Frederiksen lørdag eftermiddag på Facebook efter nye tal har vist et rekordhøjt antal coronasmittede.

Men beskeden nåede tilsyneladende ikke ud til en større gruppe unge, der valgte at tilbringe aftenen i en stor flok midt i København.

B.T. har fået tilsendt flere videoer, der er optaget lørdag aften på Rådshuspladsen.

Videoerne viser en stor gruppe unge, der drikker, danser og hører høj musik ved det store juletræ midt på pladsen. I den ene video ses to personer iført julemandskostyme, der danser foran juletræet.

Under normale omstændigheder vil en fest af denne karakter være helt lovlig, men i denne tid er den en overtrædelse af forsamlingsforbuddet og de generelle anbefalinger om at begrænse smitten.

I den ene video ses en politibil holde få meter fra flokken af unge, men det afholder ikke de unge fra at feste videre.

Politiinspektør Paw Kaltoft fortæller til B.T., at en patrulje fra Københavns Politi lørdag aften klokken 22:10 blev opmærksomme på festen.

»Vi observerer, at der er en fest med omkring 100 deltagere. Der er blandt andet to personer iført julemandskostymer. Efter vores vurdering er det dem, der er midtpunkt for festen, fordi de har en soundboks med,« siger han.

I videoen ses to politifolk, der går rundt blandt de festglade unge – tilsyneladende uden at gribe ind. Paw Kaltoft siger, at betjentene på stedet vurderede, at det var nødvendigt at tilkalde forstærkninger.

»Vi samler nogle folk, der kører derned. Da politiet giver sig til kende, løber man i alle retninger,« siger han.

20 personer blev tilbageholdt, herunder de to dansende julemænd.

De 20 personer bliver sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet og kan se frem til en bøde på 2.500 kroner. Enkelte med et påbud om at forlade stedet.

Paw Kaltoft fortæller, at politiet ser med stor alvor på unge der bevidst vælger at overtræde corona-reglerne.

»Det er problematisk, at de unge på trods af stigende smittetal i Danmark og i hovedstadsområdet vælger at samle sig til det, der formentlig er en spontan fest. Det er vigtigt, at vi alle sammen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi sammen kan få nedbragt smittetallene,« siger han.

Lørdag rapporterede Statens Institut om et rekordhøjt smittetal på 2.115 nye smittede og en positiv procent på 2,25 procent. Antallet af nysmittede er dog registreret over 30 timer og ikke som normalt over 24 timer.

Smitten er særligt høj i Hovedstadsområdet, og den yngre del af befolkningen udpeges som værende de største smittebærere.

