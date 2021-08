I Esbjerg har en større forsamling af unge pådraget sig en del opmærksomhed gennem en længere periode. Men nu falder hammeren for omkring hundrede personer.

Fredag aften har de på ulovlig vis taget ophold i et parkeringshus på Nørrbrogade, som hører til Sydvestjysk Sygehus.

Det oplyser vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

»De unge bruger det som opholdssted,« forklarer han.

»Personalet (hos Sydvestjysk Sygehus, red.) tør derfor ikke bruge parkeringshuset,« fortsætter han.

Derfor har politiet set sig nødsaget til at lave et opholdsforbud for uvedkommende for at skabe tryghed.

Et forbud de unge fredag aften har valgt at bryde. Og det får konsekvenser.

»Dem, der er dernede, vil blive sigtet.«

Politiet får næsten daglige anmeldelser dernede fra, og der har tidligere været ræs i parkeringshuset.