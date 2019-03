Tre biler kørte efter formodet skudepisoder væk fra område i Holbæk i høj fart, fortæller vidner.

Hverken mennesker eller biler blev tilsyneladende ramt af skud, da et skyderi fandt sted i Holbæk onsdag aften.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik en anmeldelse om skud klokken 21.22 og arbejdede i løbet af aftenen i et større område af Holbæk.

Hundepatruljer fandt flere afskudte patronhylstre, men der er ingen tegn på, at hverken personer eller køretøjer blev ramt.

Det var flere personer, som slog alarm til politiet. I området ved Havevang i Holbæk hørtes flere brag, som kunne minde om skudafgivelser.

- Politiet rykkede talstærkt ud med baggrund i anmeldelsernes karakter og foretog afspærring af et større område i Holbæk ved Havevang MellemvangHolbæk Have for at undersøge området for eventuelle spor efter et skyderi.

- Politiet har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om, hvem der i givet fald har været involveret i eller været mål for skudafgivelserne, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Vidner har fortalt politiet, at tre biler kørte fra området i høj fart. Der er tale om to lyse og en mørk stationcar.

/ritzau/