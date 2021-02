En 21-årig mand er blevet fængslet efter en farlig episode natten til lørdag på Vestmotorvejen på Sjælland.

Et par betjente måtte spærre øjnene op, da de natten til lørdag kom kørende på Vestmotorvejen på Midtsjælland i retning mod Køge.

Da patruljen befandt sig på motorvejen vest for Ringsted, blev politibilen passeret på sin højre side af en modkørende bilist i nødsporet.

Det fortæller vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er en hundevogn, der møder bilisten. Patruljen vender om og kører efter ham. Herefter passerer spøgelsesbilisten tre biler, inden han kører af motorvejen ved Borup og havarerer, siger vagtchefen.

To lastbiler skiftede vognbane for at skabe afstand til spøgelsesbilisten og hundepatruljen, mens en varevogn trak ind i nødsporet.

- Der opstod en farlig situation i den forbindelse, for det var netop i nødsporet, at vi kom kørende, siger Boye Rasmussen.

Bag rattet i bilen, der var kommet på afveje, sad en 21-årig mand fra Fyn.

Da han kørte galt ved Borup, blev han anholdt af politiet.

Han blev sigtet for narko- og spirituskørsel samt for overtrædelse af færdselslovens paragraf 126 stk. 1 nr. 4, som handler om forsætligt at fremkalde fare for andre og om særligt hensynsløs kørsel i øvrigt.

Lørdag har den 21-årige mand været fremstillet i grundlovsforhør. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle ham i fire uger.

