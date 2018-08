Helikopter over Nordvest og Mjølnerparken på Nørrebro i forbindelse med skudepisode i Esromgade, den 20. august. Det koster 15.361 kroner i timen at låne Forsvarets C-604 Challenger, mens helikopteren koster 4828 kroner for en time. Hos politiet mener man, at flyene er et vigtigt redskab i arbejdet mod banderne, skriver Ritzau den 8. november 2017. . (Foto: Anne Bæk/Scanpix 2017) Foto: Anne Bæk