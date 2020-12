Omkring klokken 18 juleaften blev en hundepatrulje beskudt med fyrværkeri, bomberør og lignende, mens de befandt sig på Blågårds Plads i den nordlige del af København.

»De patruljerede området, og så kom en gruppe unge mænd frem fra en form for gyde og skød på dem,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi Leif Hansen.

Ingen af betjentene kom til skade, men en af gerningsmændene – en 16-årig dreng – endte aftenen i politiets varetægt og med skader fra hundebid. Han er ikke i en kritisk tilstand.

»Der var en hund, der hapsede ham. De andre mænd nåede at komme væk.«

Han blev ved et grundlovsforhør fredag eftermiddag idømt 19 dages varetægtsfængsling.

Leif Hansen fortæller, at det ofte er en afvejning, hvorvidt man vælger at gribe ind på stedet.

»Det er i de fleste tilfælde svært at få fat i gerningsmændene, og det kan ofte føre til øget konflikt. Men her blev situationen så langhåret, at man vurderede, det var nødvendigt,« siger han og fortsætter:

»I nogle områder kan også vores blotte tilstedeværelse hidse nogen op. Derfor vurderer man nogle gange, at det er bedst at forlade situationen.«

Vagtchefen fortæller også, at man ofte benytter nærpolitiet og de kommunale instanser til at opfordre de unge til at opføre sig ordentligt over for politiets patruljer.