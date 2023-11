Syd- og Sønderjyllands Politi har fået et gennembrud i sagen om hunden Tenka, der gik bort, efter den blev skudt.

Det skriver JydskeVestkysten.

30. august var Tenka ude at blive luftet af sin ejer Jesper Petersen og hans hustru ved Kvie Sø tæt ved Ansager i Varde Kommune.

Til B.T. fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi, at man har sigtet en mand i sagen.

»Det er korrekt, at vi har sigtet og har haft anholdt en mand fra Grindsted-området. Yderligere kan jeg ikke oplyse om sagen på nuværende tidspunkt,« siger Kent Brynielsen, stationsleder ved Varde Politi.

Manden blev anholdt, men han er løsladt igen. Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke oplyse, hvad manden er sigtet for.

Hylede af smerte

I august fortalte Jesper Petersen til B.T., at han så sin labrador Tenka ligge og vride sig i smerte på bredden til Kvie Sø, og han kunne se blodet fosse ud af den.

»Jeg hørte skuddet, og med det samme hørte og så jeg Tenka pibe og hyle og vride sig i smerter. Det var så frygteligt. Jeg har aldrig set og hørt noget lignende,« fortalte han.

Dengang så Jesper Petersen tre drenge løbe væk fra området ved søen, efter skuddet var faldet.

Politiet efterlyste også de tre drenge, men efterforskningen, hvor politiet har fået flere borgerhenvendelser, har nu ledt til sigtelsen mod en voksen mand.

De tre drenge er ikke længere mistænkt i sagen, oplyser politiet.

Alvorligt såret

Kort efter Tenka blev ramt, blev hunden hastet til hospitalet, forklarede Jesper Petersen i sommer.

»Jeg fik travlt med at få ringet til dyrlæge for at høre, hvad pokker vi skulle gøre. Blodet fossede jo ud af Tenka,« lød det.

Her satte han kurs mod Varde Dyrehospital, der bad dem om at skynde sig at komme.

»Jeg ringede til politiet, mens jeg kørte i bilen med Tenka, og jeg fik besked på at komme til Varde Politistation, efter vi havde været på dyrehospitalet, da hunden betød mest,« fortalte han.

'Den sværeste beslutning'

På dyrehospitalet gik to dyrlæger straks i gang med at prøve at behandle Tenka.

»De timer nede på dyrehospitalet var gruopvækkende,« lød det fra Jesper Petersen om timerne efter.

Et scanningsbillede viste, at der var et projektil på ni millimeter i venstre lår, selvom Tenka var blevet skudt i højre side af kroppen.

»Projektilet havde simpelthen bevæget sig tværs igennem Tenkas krop,« fortalte Jesper Petersen.

Dyrlægen fortalte så, at det eneste de kunne gøre, var at give Tenka smertestillende og så beholde hende natten over.

Om morgenen ville dyrlægerne så foretage en ultralydscanning, inden de kunne tage stilling til, om de kunne operere hende.

»Hun havde det simpelthen så skidt, og jeg måtte tage det sværeste valg nogensinde,« sagde han.

Jesper Petersen endte med at få Tenka aflivet, så den ikke skulle lide mere.

»Det var den værste dag nogensinde, og jeg skulle fortælle det hele til vores fire børn,« fortalte han.

