En 34-årig kvinde opdagede, at der var ild i en garage, da hun nytårsnat gik en tur med sin hund i Over Jerstal ved Vojens.

Det hun gjorde derefter kan have reddet en mor og to børns liv.

»Det er godt nok en dejlig historie at indlede det nye år med,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen til B.T. og giver sig til at fortælle om kvindens forbilledlige måde at gribe ind på.

»Da hun går forbi huset, bemærker kvinden, at der er ild i garagen, og at flammerne er ved at brede sig til huset.«

Det var kort efter klokken et, nytårsnat.

»Hun løb over til huset og hamrede på døren for at undersøge, om der lå nogen derinde og sov.«

Det gjorde der.

»Hun fik vækket beboerne, en kvinde og hendes to børn, som i al hast kom ud af huset,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Hvis hun ikke var kommet forbi, kan vi kun gisne om, hvad der ville være sket. Det kunne være gået grueligt galt.«

Den 34-årige hundelufter alarrmerede politiet via telefon 112 klokken 01:06.

»Brandvæsenet kæmper stadig med at få slukket branden. Heldigvis vendte vinden, så det ser ud til, at huset bliver reddet, men garagen er udbrændt,« siger Bjørn Pedersen.

Politiet ved endnu ikke, hvad der antændte branden i garagen, mens familien lå og ov.

»Det kan være fyrværkeri, men det kan vi ikke udtale os om, før brandteknikerne har undersøgt det nærmere,« siger vagtchefen.

Han er fuld af lovord overfor den 34-årige hundelufter.

»Hun gjorde alt rigtigt. Et eksempel til efterfølgelse,« siger Bjørn Pedersen.

Han opfordrer andre til at kontakte politiet med det samme, hvis man opdager, at der er brand i eller ved et hus.

»Mange vil være tilbøjelige til at tænke, at der nok er styr på det allerede. Men det er bedre, at være på den sikre side,« slutter vagtchefen.