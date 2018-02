En 40-årig mand fra Hundested er netop blevet dømt ni måneders fængsel for et groft overfald på en bekendt sidste efterår.

Det, der skulle have været en helt almindelig aftentur med hunden, udviklede sig i oktober sidst år til et sandt mareridt for en mand fra den nordsjællandske by Hundested.

På en parkeringsplads i byen blev han pludselig overfaldet af en gruppe mænd med klovnemasker. De sparkede ham og bankede ham med køller, truede med at slå ham ihjel og stjal til sidst hans hund.

Det skriver sn.dk, som har set dombogen fra Retten i Hillerød, hvor der for nylig faldt dom i sagen.

Retten dømte en 40-årig lokal mand ni måneders ubetinget fængsel for overfaldet, men det er ikke lykkedes politiet at identificere hans medgerningsmænd.

Kæreste med samme kvinde

Ifølge Sjællandske Medier er der dog ikke grund til, at folk i Hundested og omegn begynder at frygte overfald fra mystiske og voldelige klovne. I løbet af retssagen viste det sig nemlig, at offer og gerningsmand kendte hinanden. De havde været uvenner gennem længere tid, havde lånt penge sammen af fælles venner, og den dømte er kæreste med offerets eks-kæreste. Faktisk fremgår det af dombogen, at hun droppede offeret til fordel for den mand, der nu er dømt for at stå bag overfaldet.

Overfaldet fandt sted søndag 15. oktober, hvor offeret havde været til en fest hos en veninde og bare lige ville lufte sin hund, inden han gik i seng.

Da han nåede parkeringspladsen, kom hans bekendte, den nu dømte 40-årige mand, pludselig ud af en bil. Han slog ham i ansigtet, skubbede ham ind i en busk og sparkede til ham.

Men dombogen fortæller, at det blot var begyndelsen.

'Så hoppede 3-4 personer med klovnemasker ud af en kassevogn. De havde køller. De slog ham, herunder 2-3 gange i hovedet, og de sagde, at han skyldte dem 10.000 kr.'

Fik 'pistol' for tindingen

Flere gange undervejs råbte den nu dømte. »Jeg er så fucking træt af dig,« og »Jeg skal have de 10.000 kr. nu.«

Til sidst tog han noget, der lignede en pistol og holdt den hen til offerets hoved og truede med at slå ham ihjel.

»Jeg slår dig fandme ihjel, hvis jeg ikke får de penge.«

Det lykkedes offeret at slippe væk, fordi han lovede, at han nok skulle hente pengene. Klovnebanden tog hans hund, mens han selv haltende søgte tilflugt hos en veninde. Hun gik uden for, hvor en større gruppe mænd havde taget opstilling. Flere af dem var iført klovnemasker, men tre til fire stykker var ikke maskeret. Veninden bad om at få hunden tilbage, men det ville mændene kun gå med til, hvis manden igen kom ned, »så de kunne gøre det færdigt.«

En lægeundersøgelse viste senere, at offeret havde flere skader på blandt andet kæbe, kindben, krop, brystkasse, arme og ben. Retten lagde vægt på, at overfaldet var groft og planlagt og udført sammen med andre.

Den 40-årige nægtede sig skyldig, men han blev genkendt af to vidner.