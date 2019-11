En 44-årig mand mistede onsdag livet, da han fald i en grøft ved Nørresundby.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete ud for Søndergårdsvej ved Vandskisøen Voerbjerg.

En forbipasserende slog ved middagstid alarm og fortalte, at der lå en livløs person i grøften med hovedet under vandet.

- Han har tilsyneladende været ude at gå tur med sin hund, da han er faldet i grøften. Vi fandt hans hund med snor i området, da vi nåede frem, fortæller politiets vagtchef Jes Falberg.

- Formentlig har han ikke kunnet komme op, fordi grøften er dækket af grene og kvas, men han kan også have slået sig i faldet. Et ligsyn i morgen skal fastslå, hvordan han er død, siger vagtchefen onsdag eftermiddag.

Han understreger, at intet tyder på, at manden skulle være offer for en forbrydelse.

De pårørende til den 44-årige er blevet underrettet om ulykken.

