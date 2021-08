En lille schæferhvalp blev i denne weekend angiveligt stjålet fra sit hjem i Odense og fragtet ind til Strøget i København.

Men tyven var tydeligvis ikke færdig med at stjæle. For i København begik hundetyven et butikstyveri, mens en ung kvinde stod med den stjålne hund ude foran. Og pludselig stak tyven af fra både hunden og kvinden.

Og så begyndte et større arbejde for en vagt fra G4S, der blev tilkaldt i forbindelse med butikstyveriet.

»Jeg er vant til at se og opleve en masse ting i forbindelse med mit arbejde som vagt. Men i den her situation var jeg meget målløs,« fortæller vagten Magnus, der af hensyn til sit arbejde som vagt kun ønsker at stå frem med fornavn.

Magnus fortæller, at den unge kvinde, som han vurderer til at være 15 år gammel, var både aggressiv og sur, da han nåede frem til butikken.

»Hunden er rådvild og bange. Imens vi står og prøver ar finde hoved og hale i situationen, hiver og trækker den unge kvinde i hunden,« fortæller Magnus og fortsætter:

»Hun fortæller så, at hendes kammerat har stjålet hunden i Odense.«

Da kvinden ikke havde gjort noget ulovligt, fik hun lov til at gå, og hun efterlod hurtigt hunden hos Magnus, for at nå et tog på hovedbanegården.

»Hunden var meget tørstig, og jeg vidste ikke, om den havde fået noget mad. Så min førsteprioritet var at bære hunden et sikkert sted hen, hvor den kunne falde til ro,« siger Magnus, der endte med at bære hunden gennem strøget og tilbage på sit kontor.

Et opkald til politiet fik hurtigt afgjort, at hunden ikke var meldt stjålet, og et besøg hos dyrlægen fastslog, at den ikke var chippet, og derfor ikke havde en registreret ejer.

Og uden en anmeldelse kunne politiet ikke tage hunden i deres varetægt, så Magnus tilbød hurtigt sin hjælp.

»Jeg får hurtigt derefter et opkald fra den samme butik, der fortæller, at butikstyven er vendt tilbage efter sin hund,« siger Magnus og fortæller, at politiet hurtigt derefter ankom til stedet.

Manden var ivrig efter at få hunden tilbage, man kunne ikke fremvise dokumentation på, at det er hans, så hunden forblev i Magnus' varetægt.

Og herefter satte Magnus jagten ind på hundens rette ejer.

Hans svigerinde skrev et opslag på Facebook, og siden da har det taget fart.

Opslaget er nemlig blevet delt næsten 9.000 gange på forskellige profiler og i forskellige lokale grupper.

Og opslaget affødte en masse både gode og mindre gode henvendelser.

»Min svigerinde har fået et hav af henvendelser fra folk, der mener, det er deres hund. De er både aggressive i deres tone og kræver at få hunden tilbage,« siger Magnus.

Hunden boede et døgn hos Magnus inden han i samarbejde med politiet indleverede den til et internat i København.

Nu håber Magnus bare, at hundens ejer bliver fundet, eller at en anden familie kan give den et godt liv.

»Jeg ville selvfølgelig gerne selv have haft hunden indtil den skulle videre, for så ville jeg vide præcis, hvordan den havde det. Det er svært at fralægge sig ansvaret på den måde, men jeg ved, at dyreværnet er meget dygtige til deres arbejde,« siger Magnus.