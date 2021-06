Hundeejer Rikke Hammer reagerede heldigvis lynhurtigt, da hun for nylig var ude at lufte sin lille hund Balou på en morgentur.

Hunden var kommet til at spise rottegift, der formentlig var lagt ind i noget brød, og som nemt kunne have betydet en langsom og pinefuld død for hunden.

»Jeg havde mødt nogle hundevenner, som jeg stod og snakkede med, mens Balou gik ind i et skraldeskur. Da han kom ud igen, kunne jeg høre, at han smaskede på noget,« fortæller Rikke Hammer fra Slagelse til B.T.

»Jeg var bange for, at han kunne have fået fat i et kyllingeben, som han elsker. Men de kan jo være farlige for hans mave, så jeg stak en finger ind i munden på ham, for at få det ud.«

»I stedet kom der en blå substans på min finger, og jeg tænkte først, om han kunne have været i gang med at gnaske på en blå plastikhandske.«

»Men i det samme samme spørger hende, som jeg snakker med, om ikke rottegift er blåt. Og så skyndte jeg mig altså til dyrlægen med Balou,« tilføjer Rikke Hammer.

Hos dyrlægen i Slagelse fik Balou, som er en krydsning mellem en Fransk Bulldog og en Lhasa Apso, med det samme en indsprøjtning, som fremkaldte en opkastning. Og dyrlægen var ifølge Rikke Hammer ikke i tvivl om, at hunden havde spist rottegift.

Giften har formentlig været stukket ind i brød. Den slags oplevelser har flere hundeejere på det seneste i området omkring Slagelse, hvor en lokal Facebook-gruppe ifølge Sjællandske har advaret om fænomenet.

Rikke Hammer kørte straks Balou til dyrlægen. Det reddede hundens liv. Foto: Privatfoto Vis mere Rikke Hammer kørte straks Balou til dyrlægen. Det reddede hundens liv. Foto: Privatfoto

»Jeg føler mig også overbevist om, at den gift, som min hund kom til at spise, er lagt ud bevidst. Men sikkert ikke for at ramme hunde – men snarere rotter eller andre skadedyr som halsbåndsmus og måske skader, som nogle mennesker heller ikke kan lide,« siger Rikke Hammer.

Hendes hund slap med skrækken for omkring et par uger siden, og er i dag ikke mærket af oplevelsen.

»Han har slet ikke fattet, hvad der er foregået, og han er stadig glad for at komme til dyrlægen. Men forhåbentlig kan min oplevelse være med til at få folk til at tænke sig om en ekstra gang, så der ikke bliver lagt rottegift ud i det fri,« tilføjer 50-årige Rikke Hammer.

Og rottegift kan afstedkomme en langsom og smertefuld død for hunde, fortæller dyrlæge Lene Lundgren fra Dyreklinikken Klingenberg i Slagelse til Sjællandske.

Ved dyrlægen fik Balou en indsprøjtning, så den med det samme kastede rottegiften (og morgenmaden) op. Foto: Privatfoto Vis mere Ved dyrlægen fik Balou en indsprøjtning, så den med det samme kastede rottegiften (og morgenmaden) op. Foto: Privatfoto

»Rottegift er rigtig farligt, fordi det virker langsomt, men samtidig smager rigtig godt. Så særligt hunde vil med glæde guffe det i sig, hvis de finder det,« siger hun.