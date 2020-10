»Jeg synes, det er helt grotesk, at nogen kan finde på at stjæle en hund. Det er kun noget, man har hørt om, kan ske. Man tror ikke, det sker i en by som Randers og en aften, hvor der endda er mennesker i nærheden.«

Sådan lyder det fra 31-årige Camilla-Julie Skov Hansen, der for nylig fik stjålet sin fem år gamle hund, Frede.

Det var kæresten, som passede hunden, da hændelsen fandt sted. Hverken han eller Camilla-Julie Skov Hansen plejer ellers at efterlade hunden. Men da kæresten Jesper blot skulle en hurtig tur i Fakta, lod han Frede stå.

Der gik bare to minutter, efter han havde forladt den lille hund, før fire unge piger kom løbende efter ham inde i butikken.

De råbte, at nogle unge drenge var i færd med at stjæle hunden. De havde set dem proppe hunden i en plastikpose.

»Jeg fik nok lidt i chok, da Jesper ringede til mig. Kroppen går jo nok lidt i 'overlevelsesmode', så jeg prøvede at bevare fatningen for ikke at ødelægge muligheden for at finde Frede igen,« siger Camilla-Julie Skov Hansen.

Hun var til tennis, da Jesper ringede, men skyndte sig sammen med nogle veninder at køre til Fakta, så snart Jesper ringede.

Også Jesper forsøgte at bevare roen. Han nåede ikke at indfange de unge mænd, der stjal hunden, men forsøgte med det samme at spørge rundt i byen, om nogen havde set dem.

Til al held viste det sig, at nogle mænd måske vidste, hvem der kunne have taget Frede.

Herefter kørte Jesper og de to mænd rundt i byen og hen til en lejlighed, hvor tyvene måske kunne befinde sig.

»De var meget hjælpsomme,« lyder det fra parret.

Der var dog ingen hund i lejligheden, selv om Jesper ikke fik lov til at komme med op for selv at se.

Parret forsøgte at ringe til politiet for at anmelde hændelsen, men måtte droppe anmeldelsen igen, hvis de ville have Frede at se.

Sådan lød beskeden i hvert fald fra hunde-kidnapperne, som de to unge mænd var lykkedes med at få telefonisk kontakt til.

Efter halvanden times eftersøgning lykkedes det endelig at finde frem til Frede.

Bag en boligblok gik Jesper kidnapperne i møde, der pænt afleverede Frede tilbage. Dog med et løfte om, at han og Camilla-Julie Skov Hansen ikke ville kontakte politiet igen.

»Vi har fået Frede tilbage. Jeg er ikke sikker på, vi ville have fået det, hvis vi var gået videre med vores anmeldelse,« siger hun.

Camilla-Julie Skov Hansen har lovet sig selv, at de aldrig mere vil efterlade Frede, heller ikke selv om det bare er et hurtigt visit i et supermarked.

»Det gør vi aldrig igen. Og det vil vi også råde andre til,« siger Camilla-Julie Skov Hansen, der tror, at Frede blev stjålet, fordi tyvene var interesserede i at sælge ham videre.

»Jeg sank helt i knæ, da han blev fundet. Det var simpelthen så stor en forløsning. Det føltes næsten, som om vi var med i en krimi,« siger hun.

Hun takker i samme ombæring de fire piger, der advarede Jesper om tyveriet, og som blev ved hendes side, indtil Frede blev fundet.

Østjyllands Politi fortæller til Randers Amts Avis, der også har skrevet om sagen, at politiet har oplevet enkelte tilfælde af hundekidnapninger, men at det ikke er sket i større omfang.

Frede er ved godt mod og har ikke ladet sig påvirke af hændelsen.