De to politihunde Tjalfe og Loke bliver hyldet af flere tusinde danskere på Facebook for deres helterolle.

På Facebook skriver Nordsjællands Politi om, hvordan de to heltehunde over en fire timers jagt fangede et par indbrudstyve. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

Et par borgere i Nivå fik til deres store forfærdelse en sms fra deres alarmsystem om, at der var indbrud i deres hjem. Da politiet nåede frem, var tyvene stukket af. Men så blev politihundene Tjalfe og Loke sendt i aktion.

»De formodede indbrudstyve havde dog et forspring, og selvom vi var blevet sendt i den rigtige retning, kunne vi ikke se mændene. Men vi kunne lugte dem! Eller, det kunne vores politihund Tjalfe, som hurtigt satte snuden i sporet og førte os på tur. Og sikke en tur, det blev!,« skriver politiet.

Efter fire kilometers løb gennem mose og skov med en ihærdig snusen fra de to hunde blev den første indbrudstyv nappet.

»Vi var som nævnt beskidte, våde og kolde, men vi var nået så langt, at vi på ingen måde var klar til at give op,« skriver politiet.

To kilometers moseløb senere og over 11 kilometers potetræderi i knap fire timer fandt politihunden Loke den anden indbrudstyv på høloftet i en gård liggende forpustet.

Nordsjællands Politi fik dermed anholdt de to tyve, der begge er blevet varetægtsfængslet.

Opslaget har modtaget over 2.500 likes og over 300 kommentarer.

I kommentarerne hylder de mange danskere de to hunde.

Se opslaget herunder: