En hund er fredag blevet aflivet, efter den ifølge vidner var blevet udsat for voldsom vanrøgt.

Hundens ejer, en 23-årig mand, er nu blevet sigtet for overtrædelse af dyreværnsloven.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det var et opslag i Facebook-gruppen 'Alle os i Åbyhøj' med et billede af hunden og dens ejer, der skabte opmærksomhed omkring sagen, hvor bekymrede borgere gik til tasterne.

En anonym bruger skrev blandt andet, at hun havde set ejeren 'kaste hunden i jorden flere gange,' 'var voldelig mod den' - og, at hunden 'skreg og tydeligvis var bange.'

Efter flere anmeldelser om vanrøgt af hunden, rykkede Østjyllands Politi fredag ud til en adresse i Åbyhøj.

Her fandt de hunden, der derfra blev overleveret til en dyrlæge, som vurderede, at hunden var i en så dårlig forfatning, at det var nødvendigt at aflive den på stedet.