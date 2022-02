En brun og hvid hund er blevet fundet alene, vandrende rundt på gaderne i Nibe.

»Hunden blev fundet løbende frit omkring ved Byfogedens Gård, 9240 Nibe onsdag den 2. februar 2022 kl. 20.30,« skriver Nordjyllands Politi mere præcist i en pressemeddelelse.

Racen formodes at være en Springer Spaniel eller lignende.

Hunden bar ikke hundetegn.

Sådan ser hunden ud. Foto: Nordjyllands Politi

Den er dog chippet, men det har ikke været muligt for politiet at finde ejeren via dette.

Hvis du ejer hunden eller ved, hvem der ejer den, bedes du ringe til Nordjyllands Politi på 114.

»Oplys gerne journalnummer 5100-89152-00026-22,« skriver politiet som afsluttende ønske, hvis man vil ringe dem op med information.