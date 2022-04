Onsdag blev en meget ilde tilredt hund fundet på en mark ved Hobrovej tæt ved Virksund tæt på Skive.

»Vi ved ikke, hvad der er sket med hunden,« siger politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Der blev på et dyrehospital taget et røntgenbillede, og det viste, at hunden havde så mange skader, at det ikke var muligt for den at få et godt liv igen. Man besluttede derfor at aflive den.

Ejeren har siden onsdag været efterlyst, men ingen har kontaktet politiet.

»Hunden havde hverken en chip eller et hundetegn,« siger Niels Bach, som på trods af de mystiske omstændigheder ikke mistænker en forbrydelse.

»Mon ikke den er løbet fra en gård i nærheden, og så er den blevet ramt af en bil,« fortsætter han.

Hvorvidt der er tale om en flugtbilist eller en hund, der er løbet hurtigt væk, ved han ikke.

Desuden formoder man, at det var en tam hund.

»Den kunne ikke rigtig bevæge sig, da vi kom til stedet. Men den er formentlig ikke herreløs,« siger Niels Bach.

Er man hundens ejer, eller kender man hundens ejer, så bedes man kontakte politiet. Der er et billede af den øverst i artiklen.